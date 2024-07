Árbitro admite erro em partida que rendeu título para o Flamengo

Dez anos após a vitória do Flamengo contra o Vasco no Campeonato Carioca de 2014, o juiz Marcelo de Lima Henrique, de 52 anos, admitiu ter deixado passar um erro na arbitragem da partida. Em entrevista ao "UOL", o árbitro disse que gostaria de "apagar" de sua carreira a anulação do gol marcado por Márcio Araújo, que desempataria a partida e garantiria a partida para o Vasco.

De acordo com Marcelo, a falha foi de um assistente de arbitragem que apontou impedimento no segundo gol do Vasco. Com isso, o ponto foi anulado e a partida terminou em 1 a 1. Como a equipe rubro-negra tinha a vantagem do primeiro turno, acabou garantindo seu título no torneio.

"Tem um [erro] que não foi meu, foi do meu assistente em um Flamengo x Vasco, final de 2014. O assistente não deu o impedimento, eu validei o gol e deu o título para o Flamengo. Ele se confundiu porque tinha um jogador legal e outro não, e o que fez o gol estava impedido. A gente fica triste porque eu respeito muito as instituições, por mais que os torcedores não acreditem, mas os jogadores e quem está no futebol me conhecem, sabe que respeito muito", afirmou Marcelo.



Marcelo de Lima Henrique é árbitro da categoria Máster da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e segue apitando partidas no Brasil. A última partida apitada pelo juiz foi Atlético-MG x São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024.