John Textor defende a criação de teto salarial no futebol brasileiro

John Textor, dono da SAF do Botafogo, defende a criação de um teto salarial no Brasil - Foto: Vitor Silva/Botafogo

John Textor, dono do futebol do Botafogo, participou de uma grande entrevista onde diversos tópicos foram abordados. O empresário norte-americano falou sobre o Botafogo, sobre Campeonato Brasileiro, sobre a questão da manipulação de resultados, e também sobre um tema novo: a criação de um teto salarial no futebol brasileiro.

Envolvido de cabeça no futebol brasileiro, o empresário costuma colocar o Brasil sempre em primeira pessoa: nosso futebol, nossos jogadores, nosso campeonato. Essa relação com o país tem motivado Textor a buscar melhorias, segundo ele, para o futebol nacional.

Depois de se envolver em polêmicas sobre a manipulação de resultados, John Textor sugere agora a criação de um teto salarial no Brasil. Textor disse que esse é um grande problema que está para acontecer muito em breve no futebol nacional. O norte-americano afirmou que: "O Brasil trouxe o dinheiro do petróleo para casa. Se não fizermos nada, se não criarmos um teto salarial, o Bahia vai ganhar todos os campeonatos por 20 anos consecutivos."

Vale ressaltar que o Bahia pertence ao Grupo City, que é financiado pela Abu Dhabi United Group. O grupo conta com mais 21 clubes em seu cartel, incluindo o Manchester City, da Inglaterra.