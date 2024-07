Niterói recebe Encontro de Terreiros de Umbanda neste domingo (21)

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Niterói promove, no próximo domingo (21), a 2ª edição do Encontro de Terreiros de Umbanda do município. Com entrada franca, o evento reúne lideranças dos principais terreiros das cidades para uma programação que conta com feira de artesanato e entrega de homenagens, entre outras atividades, no Caminho Niemeyer.

O evento marca o lançamento do Instituto Maria Mulambo, instituição focada no combate à intolerância e ao racismo religioso no município de Niterói. Durante o evento, o espaço receberá estandes de artesanato e gastronomia com a presença de fiéis de diversos bairros. Por fim, a programação inclui, ainda, uma grande gira de umbanda com os diferentes terreiros reunidos.

A vereadora e presidente da Comissão, Benny Briolly (PSOL), conta que a proposta do evento é dar continuidade à luta por liberdade religiosa na cidade, pauta da última edição do Encontro, em 2023. “Superando expectativas, mais de 800 pessoas participaram do evento do ano passado. Agora queremos integrar e aquilombar ainda mais pessoas. Só assim vamos ter força e bagagem para enfrentar o racismo, a intolerância religiosa, movimentar e dar visibilidade às nossas causas e à cultura do nosso sagrado”, explica a parlamentar.



A programação começa às 9h e vai até às 18h. O Caminho Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, Centro de Niterói. A entrada é gratuita.