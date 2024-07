Marcos Braz deixará a vice-presidência de futebol do Flamengo após eleição

Nas últimas semanas, muitos dirigentes deixaram o Flamengo. A eleição tem sido o principal motivo para as saídas. A nova saída se dá por desgaste. É a vez de Marcos Braz deixar o rubro-negro. Depois de 6 anos como vice-presidente de futebol, ele comunicou ao presidente Rodolfo Landim e ao candidato da situação, Rodrigo Dunshee, que deixará o cargo após o pleito em dezembro.

Agora, em caso de vitória nas eleições, Dunshee precisará escolher outro nome para a função. Entre as chapas de oposição que surgiram até o momento, Braz também não era cotado para seguir no comando do futebol rubro-negro.

Entre 2019 e 2024, Marcos Braz participou da conquista de 12 títulos do Flamengo. Entre eles, 4 cariocas, 2 Brasileiros, 2 Libertadores, 2 Supercopas do Brasil, 1 Copa do Brasil e 1 Recopa Sul-Americana, além da conquista da Florida Cup, torneio amistoso nos Estados Unidos.

Em sua primeira passagem como vice de futebol do Flamengo, na gestão Márcio Braga, Braz também foi campeão brasileiro em 2009. Nos anos anteriores, participou dos títulos da Copa do Brasil de 2006 e do Carioca de 2007 como diretor de futebol.