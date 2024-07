Goleiro Bruninho, filho de Eliza Samudio, assina com o Botafogo

Bruninho Samudio, filho de Eliza Samudio e do ex-goleiro Bruno, será reforço da base do Botafogo. O jovem, de 14 anos, se mudou para o Rio de Janeiro e deverá estar em campo nas próximas semanas.

O jovem goleiro, de 1,88m de altura, é considerado pelos especialistas como um dos mais promissores da sua geração. Bruninho se destaca pela altura, elasticidade e muita flexibilidade, algo que raramente se vê em um atleta tão novo.

Bruninho atuou por um ano e meio no Athletico Paranaense, onde ganhou destaque e foi avaliado pelo Botafogo durante a disputa da Copa Voltaço sub-14, de 2024, quando foi eleito o melhor goleiro do torneio. O goleiro teve proposta de sete clubes e escolheu o Botafogo, o que foi facilitado pela presença de Léo Coelho, diretor de futebol da base do time, que já trabalhou com o jovem na equipe paranaense.

Leia também:

▶ Jornal afirma que Silvio Santos está internado e SBT nega: "Está bem"

▶ Niterói recebe Encontro de Terreiros de Umbanda neste domingo (21)

Em comunicado, o Glorioso informou que "acredita que Bruninho reúne quesitos técnicos promissores e destaca que possui uma função social importante apoiando sonhos, ajudando na formação de cidadãos e dedicando a sua estrutura multidisciplinar para ajudar jovens jogadores em seus processo de desenvolvimento no futebol."