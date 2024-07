Botafogo e Palmeiras se enfrentam novamente no Nilton Santos em polemicas de seus cartolas

Botafogo e Palmeiras se enfrentam mais uma vez no Estádio Nilton Santos, agora pela rodada 17 valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, na noite dessa quarta feira (17), às 21:30 da noite. O último confronto entre as equipes foi o histórico 4x3, de virada, para o alviverde, que depois, chegou à liderança e ganhou o brasileirão. A partida ficou marcada também pelas falas do dono da SAF alvinegra, John Textor, ao afirmar a existência de corrupção no futebol brasileiro, o que gerou uma resposta da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que culminou em troca de farpas entre os cartolas e processos na justiça.

A presidente do Palmeiras processou John pelas falas relacionadas ao clube paulista e pede o banimento do acionista majoritário do futebol brasileiro. Em contrapartida, o cartola americano pretende entrar com um processo contra Leila nos Estados Unidos. Textor esteve no Brasil na última semana, mas não tem presença confirmada no jogo, enquanto do lado alviverde, Leila já informou que assistira a partida em São Paulo.

Leia também:

Segurança Presente prende homem por furtar fios em Niterói

Antigo Piscinão de SG: moradores relatam expectativa com construção do Parque Público

O americano vem investindo pesado em estrutura, pagamento de dividas e no futebol do clube, na tentativa de esquecer um passado recente e o Botafogo voltar a ganhar títulos de expressão. O Palmeiras, que nos últimos anos, vem alternando com o Flamengo como o melhor time do futebol brasileiro, é um adversário a ser derrotado na caminhada até uma conquista, já que os times também se enfrentam nas oitavas de final de Copa Libertadores da América, em agosto.