Gonçalense eternizado! Vini Jr. ganhará estátua de cera no Madame Tussauds em Nova York

Vini Jr. tem uma carreira extraordinária, desde seu início no Flamengo até se tornar estrela no Real Madrid e na Seleção Brasileira - Foto: Divulgação/Madame Tussauds / ASSETS

Sensação do futebol mundial, Vinicius Júnior proporcionou uma experiência inesquecível aos visitantes do Museu Madame Tussauds, em Nova York, na manhã desta segunda-feira (15). Vini ficou imóvel entre as figuras de cera e surpreendeu seus fãs ao sair do disfarce e mostrar que era ele mesmo. A pegadinha serviu de anúncio da criação de sua própria estátua, que será inaugurada no ano que vem.

“Estou muito animado para ganhar minha estátua de cera no Madame Tussauds! É um jeito muito legal dos fãs se conectarem comigo. Mal posso esperar para ver como vai ficar e dividir com todo mundo!”, disse o atleta.

Vini Jr. tem uma carreira extraordinária, desde seu início no Flamengo até se tornar estrela no Real Madrid e na Seleção Brasileira. Conhecido por sua velocidade, habilidade com os pés e por marcar gols cruciais, ele deixou sua marca com performances memoráveis em grandes campeonatos. Com talento para o espetacular e a reputação de um dos jogadores mais brilhantes do esporte, o carioca continua cativando fãs e fazendo história nos palcos do mundo.



“Vini Jr. é um jogador de futebol incrível e nós mal podemos esperar para recebê-lo em nossa família de estrelas de cera”, disse Tiago Mogadouro, gerente de marketing do Madame Tussauds New York. “Sua personalidade alegre, carinhosa e contagiante fez sua aparição surpresa de hoje um evento memorável para todos. Nós sabemos que a sua estátua de cera vai ser um sucesso com os fãs”.

