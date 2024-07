Atleta brasileiro é suspenso por doping antes das Olimpíadas de Paris

Antes mesmo de começarem as Olimpíadas de Paris, no próximo dia 26, a delegação brasileira já sofreu uma baixa devido a um caso de doping. O recordista sul-americano de maratona, Daniel Nascimento, foi pego em um exame antidoping e suspenso pela Associação Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

O exame, realizado no dia 4 de julho, detectou três substâncias proibidas no sangue do maratonista: Drostanolona, Metenolona e Noretiocolanolona. Essas substâncias são esteroides anabolizantes que auxiliam no crescimento muscular, ganho de força e energia, e estão listadas no grupo S1 de substâncias não especificadas, o que pode resultar em uma suspensão de até quatro anos.

Daniel Nascimento, que faz parte do grupo alvo da World Athletics, foi submetido ao exame antidoping de surpresa durante uma viagem ao Brasil. A amostra foi coletada pela ABCD.

O maratonista é namorado de Graziele Zarri, também maratonista, que está provisoriamente suspensa das competições após testar positivo para doping no Quênia. O exame de Graziele, realizado pela Agência Antidopagem do Quênia (ADAK), detectou várias substâncias proibidas, incluindo Pregnanediol, Androsterona, Androstanediol, Etiocolanolona, Epitesterona e Testosterona.