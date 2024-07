Kevin Serna chega ao Rio para assinar com o Fluminense

O Fluminense entrará em campo no segundo semestre do ano com novidades. O atacante Kevin Serna, de 26 anos, chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (16), por volta das 6h30. Na sua chegada ao Aeroporto do Galeão, o colombiano não parou para dar entrevista aos jornalistas que o aguardavam, a pedido do Tricolor. O próximo passo é passar por uma série de exames e assinar o contrato.



Por cerca de R$ 9,7 milhões, o clube irá adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador. Serna pode atuar em ambos os lados do campo e é conhecido por sua versatilidade. O colombiano teve um bom desempenho nesta temporada, marcando três gols e dando três assistências em 23 jogos.

Leia também:



Professor brasileiro é encontrado morto dentro de trem no Peru

Gonçalense Vinícius Jr prepara três dias de festa para comemorar aniversário no Rio

Em dois desses jogos, Kevin se destacou contra seu futuro clube carioca. Na Libertadores, ele marcou o único gol do Alianza Lima no empate por 1 a 1, no Peru. No Rio de Janeiro, ele foi responsável pelo segundo gol dos peruanos, em uma derrota do Fluminense por 3 a 2, no Maracanã.

Atualmente, o Fluminense enfrenta uma situação difícil no Brasileirão e busca reforçar o elenco. Kevin Serna não é o único reforço do Tricolor, que já contratou o volante Nonato e apresentou o zagueiro Thiago Silva. As negociações ainda estão em andamento, com o clube conversando com o zagueiro Ignácio, de 27 anos, do Sporting Cristal, e com o volante uruguaio Facundo Bernal, que atua no Defensor.