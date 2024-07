CBF altera data do sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou por alterar a data do sorteio dos confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil. O evento, que aconteceria na próxima terça (16), foi adiado e tem nova data marcada para a próxima quinta-feira (18).

As equipes que disputarão a próxima fase do torneio nacional foram definidas no último domingo (14). O Grêmio eliminou o Operário-PR. Um dia antes, Juventude e Athletico-PR despacharam Internacional e Ypiranga-RS, respectivamente.

O sorteio não terá nenhum tipo de restrição, com todos podendo se enfrentar. A ordem dos mandos de campo também será definida da mesma maneira. Os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024 estão com datas marcadas para as semanas de 31 de julho e 7 de agosto. Os classificados são: Bahia, CRB, São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Corinthians, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, Atlético-MG, Goiás, Atlético-GO, Juventude, Grêmio e Athletico-PR.

O sorteio será realizado no auditório da CBF às 14h e terá transmissão no Youtube da CBF TV.