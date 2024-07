Niteroiense abre vantagem na semifinal da série C do Carioca e se aproxima do acesso

Niteroiense vence o Campos e se aproxima de vaga na decisão da Série C (quinta divisão) do Carioca - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na tarde desta segunda-feira (15), o Niteroiense venceu o Campos, por 2x0, em partida válida pela primeira semifinal da série C (quinta divisão) do Campeonato Carioca e se aproximou da decisão da competição. A equipe de Niterói pode perder até por dois gols de diferença que garante a vaga na final. Caso consiga a vaga, também garantirá o acesso para a série B2 do Estadual.

Em partida disputada no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira, o Niteroiense contou com os gols do artilheiro Sassá, para abrir uma boa vantagem na busca pelo acesso. O time de Niterói já conquistou a Taça Waldir Amaral, primeiro turno do Carioca, neste ano.

O segundo jogo da semifinal está marcado para o próximo domingo (21), às 14h45, no Estádio Ronaldo Nazário, em São Cristóvão.

Maricá vence pela série A2

A equipe do Maricá vendeu o Resende, por 1x0, no último sábado (13) pela 9ª rodada do Carioca da série A2 e se manteve na vice-liderança da competição. A partida disputada no Estádio Municipal João Saldanha, contou com o gol único de Pablo Thomaz.