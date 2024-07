Fluminense segue tentando a contratação do zagueiro Ignácio, do Sporting Cristal-PER - Foto: Divulgação/Sporting Cristal

O Fluminense segue no mercado buscado reforços para deixar a incômoda lanterna do Brasileirão 2024. O tricolor tentou o empréstimo do zagueiro Ignácio, do Sporting Cristal, do Peru, mas o clube informou que deseja apenas vendê-lo. Mesmo alegando essa intenção, nenhum dos dois modelos de negócio está descartado e as conversas entre os clubes seguem acontecendo.

O zagueiro é o principal desejo da diretoria do Flu para reforçar o setor defensivo da equipe. De acordo com a imprensa peruana, o valor para a venda de Ignácio estaria em cerca de 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 8,2 milhões). Em efeito de comparação, nesta janela de transferência, o tricolor gastará 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 10 milhões) para contratar Kevin Serna, meia do Alianza Lima.

Ignácio é natural de Currais Novos, a 186 km de Natal. Ele jogou por Assu e Força e Luz antes de acertar com o time sub-23 do Bahia. No time baiano, o zagueiro demorou a se firmar e chegou a ser emprestado para CSA e Chapecoense, onde chamou atenção novamente, em 2021. No retorno ao Bahia, em 2022, foi titular durante todo o ano. Em seguida ele foi contratado pelo Sporting Cristal, quando enfrentou o Fluminense na Conmebol Libertadores 2023.