Vasco anuncia o retorno de Alex Teixeira ao clube

O Vasco anunciou, na tarde desta segunda-feira (15), o retorno de Alex Teixeira ao clube. O meia-atacante retorna a São Januário, sete meses após sua saída, e assina contrato até o final de 2025.

Alex Teixeira tem 34 anos e é o terceiro reforço do Gigante da Colina nesta janela de meio do ano. Anteriormente, o clube anunciou as chegadas de Philippe Coutinho e Souza. Os três são amigos e foram criados juntos nas categorias de base do clube.

Em suas redes sociais, o Vasco publicou um vídeo com os filhos do atleta, Thais, Maria Luísa e Alex Junior. Na publicação, as crianças revivem os momentos do jogador em sua primeira passagem por São Januário, vindo da base. O clube ainda usou a seguinte mensagem para dar boas vindas ao cria: "Nosso amor é eterno e, por isso, nossa relação em campo tinha que ter um final feliz."

Leia também:

➤ Presidente da Itália chega ao Brasil para reunião com Lula

➤ Sucesso em São Gonçalo, O Rei leão estreia em teatro de Niterói

Teixeira retorna para sua terceira passagem pelo Vasco. Formado pelas categorias de base do clube, Alex foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2009. O jogador retornou ao clube em 2022, participando do retorno a série A de 2023. Agora ele retorna após um pedido de Philippe Coutinho e aprovação do presidente Pedrinho. Desde que deixou o Vasco no final do ano passado, Alex Teixeira estava sem clube e já iniciou os treinos essa semana pelo cruzmaltino.