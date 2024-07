Flamengo se aproxima de acordo com o Zenit pelo meia Claudinho

Com a abertura da janela de transferências no Brasil nesta semana, os clubes brasileiros começaram a se reforçar visando a reta final da temporada 2024. O Flamengo é o único entre os 10 primeiros colocados e postulantes ao título do Campeonato Brasileiro que ainda não acertou com nenhum reforço. A ansiedade da torcida é alta e a alegria pelo primeiro reforço se aproxima.

A negociação do clube da Gávea com o Zenit, pelo meia Claudinho, avançou nos últimos dias. O Fla voltou a fazer a mesma proposta, de 15 milhões de euros (89 milhões de reais), de um ano atrás. Depois de alguma conversa, o clube russo sinalizou que está disposto a aceitar um acordo próximo de 18 milhões de euros (106,9 milhões de reais). O Rubro-Negro trata a situação com otimismo.

O Zenit está focado na decisão da Supercopa da Rússia, contra o Krasnodar. Claudinho está relacionado para a decisão. Os russos estão mais flexíveis a aceitar o acordo com o Flamengo, já que contrataram o meia Maksim Glushenkov, de 24 anos, vindo do Lokomotiv.

A novela Flamengo-Claudinho já vem se arrastando ao longo dos anos. O próprio jogador já manifestou algumas vezes a vontade de atuar pelo Fla. Em outras ocasiões, uma maior visibilidade para voltar à seleção brasileira foi colocada na mesa pelos dirigentes rubro-negros como uma forma de sedução. O Flamengo também tem negociações avançadas com o volante Marcos Antônio, da Lazio. O acordo é de empréstimo com obrigação de compra. Os valores ainda não foram definidos.



Claudinho tem 102 jogos pelo Zenit, 20 gols e 23 assistências. O meia conquistou três vezes o Campeonato Russo, duas Supercopas da Rússia e uma Taça da Rússia, além de ter sido eleito o melhor jogador do Campeonato Russo na temporada 2021/22. O contrato com o Zenit é válido até meio de 2027.