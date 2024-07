Vasco anuncia a contratação do volante Souza, segundo reforço dessa janela

No início da tarde deste domingo (14), o Vasco anunciou a contratação do volante Souza. Aos 35 anos, o jogador criado em São Januário assinou contrato até dezembro de 2025 com o cruzmaltino.

O anúncio do Vasco nas redes sociais tem a seguinte mensagem: "Quando o sentimento de amor e saudade falam mais alto, o sonho traça o caminho que leva de volta para o lugar em que tudo começou: Souza está de volta ao Vasco."

Em entrevista ao site oficial do clube, Souza destaca que o desafio de retornar ao clube do coração será imenso, mas que está pronto: "Eu creio que é a oportunidade da minha vida. Sinceramente, joguei em inúmeros clubes, mas se for falar de missão, desafio… Acho que é o maior desafio da minha carreira e estou me preparando muito para suprir as expectativas não somente do torcedor dentro de campo, mas também fora de campo, na importância no dia a dia com os atletas, com os meninos que estão começando. Estou muito feliz e espero poder dar o meu melhor e alegrar o torcedor vascaíno."

Souza é o segundo reforço anunciado pelo Vasco nessa janela do meio do ano. O primeiro foi Philippe Coutinho. Coutinho, inclusive, foi quem pediu para o presidente Pedrinho repatriasse o volante, com quem ele jogou em sua primeira passagem pelo Vasco. Alex Teixeira, mais um pedido de Coutinho, deve ser anunciado em breve pelo Gigante da Colina.



Souza foi revelado pelas categorias de base do Vasco em 2008. Vendido ao Porto em 2010, o volante teve passagens por Grêmio, São Paulo, Fenerbahçe, Al-Ahli Jeddah, Besiktas, Beijing Guoan e Basaksehir antes de retornar ao Rio de Janeiro.