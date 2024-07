Fortaleza vence Flamengo no Maracanã e tira rubro-negro da liderança

Lucero marcou o gol da vitória do Fortaleza no Maracanã - Foto: Matheus Amorim/FEC

Em um jogo marcado por reviravoltas e lances controversos, o Fortaleza saiu vitorioso ao derrotar o Flamengo por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (11), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O placar foi aberto logo aos 11 minutos do primeiro tempo, de maneira inusitada, com um gol contra de Wesley, jogador do Flamengo, que acabou desviando a bola para o próprio gol. O gol surpreendente não abalou os rubro-negros, que buscaram o empate. Aos 39 minutos da etapa inicial, o árbitro assinalou um pênalti para o Flamengo em lance polêmico, convertido com sucesso por Pedro, deixando tudo igual no Maracanã.

No segundo tempo, o Fortaleza voltou determinado a recuperar a vantagem. Aos 18 minutos, após uma jogada trabalhada, o atacante Lucero, do Fortaleza finalizou com precisão, colocando sua equipe novamente à frente no placar.

Com a derrota, o Flamengo perdeu não apenas a partida, mas também a liderança do campeonato. Anteriormente na primeira colocação, a equipe rubro-negra agora ocupa o terceiro lugar na tabela.

O próximo desafio do Flamengo será no próximo dia 20, novamente no Maracanã, contra o Criciúma.