Botafogo vence Vitória e assume a liderança do Brasileiro

Na noite desta quinta-feira (11), o Botafogo conquistou um importante triunfo diante do Vitória, no Barradão, em Salvador, Bahia. Com um placar magro de 1 a 0, o Glorioso não apenas garantiu os três pontos como também assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

O único gol da partida veio aos 17 minutos do segundo tempo, quando Savarino balançou as redes. Pouco antes, o Botafogo teve um pênalti a seu favor, porém Carlos Eduardo desperdiçou, chutando pra fora. No momento da batida, o meia teve uma lesão e teve de sair da partida.

O jogo não foi sem emoções para o time da casa. Próximo ao apito final, o Vitória teve uma chance clara de igualar o placar, mas o chute certeiro encontrou o travessão.

Com o resultado, o Botafogo alcança o topo da tabela de classificação, junto do Palmeiras.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta (17), justamente contra o Palmeiras, vice-líder. O jogo entre os clubes é o primeiro após a histórica partida de 2023, quando o Glorioso abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas acabou sendo derrotado por 4 a 3.