Fluminense arranca empate contra Criciúma fora de casa

Kauã Elias aproveitou cruzamento de Esquerdinha e completou para o fundo do gol - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

Kauã Elias aproveitou cruzamento de Esquerdinha e completou para o fundo do gol - Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

O Fluminense teve um duro duelo contra o Criciúma, nesta quinta-feira (11), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, que terminou em empate por 1 a 1. O jogo, válido pela 16ª rodada do campeonato brasileiro, foi marcado por muito nervosismo de ambas as partes.

Desde o início, o Fluminense mostrou superioridade em campo, criando oportunidades claras para abrir o placar. No entanto, a falta de efetividade nas finalizações acabou custando caro aos visitantes. Foi aos 8 minutos do segundo tempo que o Criciúma aproveitou uma das poucas chances que teve e inaugurou o marcador com um gol de Matheus Leonardo, deixando a torcida tricolor apreensiva.

Leia também

• Botafogo vence Vitória e assume a liderança do Brasileiro

• Fortaleza vence Flamengo no Maracanã e tira rubro-negro da liderança

Tentando mudar seu destino na competição, o Fluminense intensificou sua pressão sobre o time da casa. A persistência foi recompensada aos 44 minutos da etapa final, quando Kauã Elias conseguiu completar cruzamento de Esquerdinha e empatar o jogo, trazendo alívio e um ponto importante na bagagem dos cariocas.

O empate contra o Criciúma representa um marco para o Fluminense, que interrompe uma sequência negativa de oito derrotas consecutivas em partidas disputadas longe de seus domínios. Apesar do resultado positivo em termos de moral e confiança, o time carioca continua enfrentando dificuldades na competição, ocupando a lanterna na tabela de classificação.

No dia 21, o Tricolor enfrentará o Cuiabá, novamente fora de casa, e contará com os retornos de Árias, Marcelo, Felipe Melo, Cano e Manoel, além da estreia de Thiago Silva, nomes fundamentais para fortalecer o elenco em busca de mais pontos e uma escalada na tabela.