CBF nega pedido do Fluminense para adiar partida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quinta (11), que não autoriza o adiamento da partida Fluminense x Cuiabá, marcada para acontecer no próximo dia 21 de julho, na Arena Pantanal, em Mato Grosso. A mudança de data foi solicitada pelo clube tricolor, que queria evitar ter de jogar três partidas seguidas fora de casa.

A CBF ainda não explicou a decisão. A disputa de três partidas consecutivas como visitante é proibida pela entidade no Brasileirão para preservar a isonomia do torneio. No entanto, já havia sido dito em uma reunião técnica da CBF que a premissa pode não ser seguida em 2024 por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, já que equipes gaúchas poderiam precisar jogar três partidas como visitante.

Com isso, a entidade está avaliando cada caso isoladamente. O Fluminense decidiu entrar com o pedido depois que um de seus confrontos previstos para a próxima semana, com o Athletico-PR, foi adiado para não prejudicar a equipe rival nas playoffs da Sul-Americana. Assim, o time das Laranjeiras, que já deixou o Rio para o confronto contra o Fortaleza no último domingo (07), precisará jogar como visitante no Mato Grosso dia 21, após a partida desta quinta (11) contra o Criciúma.

A motivação do Fluminense para a solicitação foi o caso do Red Bull Bragantino, que, no ano passado, conseguiu mudar a data de um confronto contra o Flamengo, com base no mesmo argumento da isonomia.

Nesta quinta (11), às 20h, a equipe treinada por Mano Menezes joga no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, para enfrentar o Criciúma e tentar contornar a sequência sem vitórias no torneio. Atualmente com sete pontos, o Fluminense ocupa a última posição da tabela no Campeonato Brasileiro.