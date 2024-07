Fechar com o Flamengo? Nem pensar! Vasco blinda Coutinho com cláusula milionária

Philippe Coutinho foi contratado por empréstimo do Aston Villa, da Inglaterra - Foto: Leandro Amorim/Vasco

Philippe Coutinho foi contratado por empréstimo do Aston Villa, da Inglaterra - Foto: Leandro Amorim/Vasco

O contrato de Philippe Coutinho com o Vasco tem uma peculiaridade: uma cláusula que visa dificultar a investida do seu maior rival, o Flamengo, pelo jogador contratado por empréstimo do Aston Villa, da Inglaterra.

O clube incluiu a cláusula para que, caso o Flamengo, que já demonstrou interesse em Coutinho, tenha vontade de contratar o meia, pague uma multa de R$ 100 milhões para o Vasco.

O responsável pela parte jurídica do negócio foi Alan Belaciano, Presidente da Assembleia Geral do Vasco. Foi ele quem fez constar a cláusula. Alan conduziu toda a negociação ao lado do presidente Pedrinho.