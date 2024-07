Vasco anuncia novos nomes para os cargos de CEO e CFO do clube

O Vasco anunciou, nesta segunda (8), dois novos dirigentes do clube para a sequência da temporada. O CEO da SAF do Gigante da Colina será Carlos Amodeo, ex-Coritiba. Já o novo CFO do clube será Raphael Vianna, ex-diretor financeiro do Cruzeiro.

Veja o comunicado emitido pelo Vasco nas redes sociais sobre as contratações:

"O Vasco da Gama informa a chegada de dois novos profissionais para compor a Diretoria Administrativa da SAF. Carlos Amodeo será o novo CEO e Raphael Vianna assumirá o cargo de CFO.

Com uma sólida experiência em gestão corporativa, além de carregar no currículo a atuação como CEO do Grêmio e Coritiba, o advogado Carlos Amodeo foi reconhecido com o melhor CEO de clubes de futebol, em 2018 e 2019, pelo Conafut.

Raphael Vianna, por sua vez, é executivo com mais de 25 anos de experiência em finanças e sua última experiência foi como Diretor Financeiro do Cruzeiro SAF, onde liderou o processo de reestruturação financeira e captação de recursos do clube.



Os profissionais chegam ao Gigante da Colina para qualificar a gestão corporativa e área de negócios da SAF".

Após acertar a contratação do diretor executivo de futebol, Marcelo Sant'Anna, o Vasco buscou nomes para os cargos de CEO e CFO, vagos desde as saídas de Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos, respectivamente. O presidente Pedrinho chegou a conversar com Gabriel Lima, ex-CEO do Cruzeiro, mas negociações esfriaram nos últimos dias. Raphael Vianna foi indicado justamente por Gabriel Lima. O grupo que auxilia o presidente vascaíno em assuntos financeiros gostou do perfil do executivo e aprovou a contratação.