Fluminense perde para o Fortaleza e chega a nove jogos sem vitória

Ainda não foi neste domingo (07) que o Fluminense conseguiu se desviar da má fase no Campeonato Brasileirão. Em confronto pela 15ª rodada do torneio nesta tarde na Arena Castelão, no Ceará, a equipe das Laranjeiras perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza e completou sua nona partida sem conseguir vitórias.

A partida começou morna dos dois lados do campo. A equipe carioca apostou em chutes de longa distância, mas não conseguiu fazer muita pressão. O Fortaleza, por sua vez, chegou a ameaçar o rival com alguns cabeceios após lances de escanteio, mas também não marcou nenhum ponto e a primeira metade de jogo terminou com placar zerado.

Foi só no segundo tempo que as redes do Castelão balançaram neste domingo (07). Em lance parecido com alguns momentos do primeiro tempo, o atacante Lucero aproveitou uma cobrança de escanteio do meio-campo Tomás Pochettino para, de cabeça, marcar o gol da vitória para o Fortaleza. Daí para frente, a equipe cearense dominou ainda mais o jogo e o Flu não conseguiu empatar.



Com a vitória, o Fortaleza chegou à sétima posição da tabela, com 23 pontos. Já o Fluminense permaneceu na lanterna do campeonato, com apenas 7 pontos acumulados desde o início do torneio. A equipe tricolor volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (11), quando viaja à Santa Catarina para enfrentar o Criciúma, às 20h.