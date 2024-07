Equipe brasileira de basquete garante vaga nas Olimpíadas de Paris

Oito anos após sua última participação nos Jogos Olímpicos, a equipe masculina da Seleção Brasileira de Basquete vai voltar a competir por medalhas nas próximas Olimpíadas. O time levou a melhor na disputa contra a Letônia na final do pré-olímpico, neste domingo (07), e garantiu uma vaga no Grupo B da modalidade nos jogos de Paris, que acontecem no final deste mês.

Jogando na casa dos adversários, em Riga, capital letã, a seleção brasileira atropelou os rivais com um de seus melhores placares nos últimos anos: 94 a 69. O time driblou o favoritismo adversário logo nos minutos iniciais do jogo e conseguiu mais de vinte pontos de vantagem no placar já no primeiro quarto de partida. Os letões chegaram a encostar no meio do jogo, mas perderam espaço na segunda metade e acabaram ofuscados pela equipe verde e amarela.

Os principais pontuadores da partida foram Bruno Caboclo e Léo Meindl, com 21 e 20 pontos marcados no jogo, respectivamente. Agora, a equipe comandada pelo croata Aleksandar Petrovic acerta os últimos preparativos para viajar à França e marcar o retorno do basquete brasileiros nas Olimpíadas, após a seleção masculina ficar de fora da competição na edição de 2020, disputada em Tóquio.

A estreia do Brasil no torneio acontece no dia 27 de julho, quando o time enfrenta a seleção francesa. Além dos donos da casa, a Seleção enfrenta ainda, durante a fase de grupos, as equipes da Alemanha e do Japão.