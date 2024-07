Botafogo anuncia oficialmente a contratação de Almada

Almada chega como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro - Foto: Divulgação

Depois de muita negociação o Botafogo, finalmente, anunciou, neste sábado (6), a contratação do argentino Thiago Almada, de 23 anos. O atleta foi comprado por 25 milhões de dólares (R$137,4 milhões na atual cotação) e assinou um contrato de cinco anos.

O anúncio aconteceu nas redes sociais e agitou o fim de manhã dos torcedores alvinegros. Em uma sequência de posts, o clube anunciou a chegada do argentino, tido por muitos como a grande contratação da janela de transferências até o momento.

A expectativa agora é para quando o jogador poderá fazer sua estreia pelo clube. Isso porque ele deve estar no grupo da Argentina que vai disputar as Olímpiadas, em Paris. Se sua estreia for antes dos jogos, deve acontecer contra o Palmeiras.

Almada foi contratado junto ao Atlanta United, clube que defendia desde 2022. O meia estava no elenco da Argentina campeã mundial em 2022.