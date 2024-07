Dupla de atletas de Maricá vai representar Brasil nas Olimpíadas de Paris

Uma dupla de atletas de Maricá vai representar o Brasil na disputa pelas medalhas de tiro com arco individual nos próximos Jogos Olímpicos. Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano foram anunciados pelo Comitê Olímpico Brasileiro como os escolhidos para participar das competições da modalidade nas categorias masculino, feminino e misto.

A dupla competiu junto na última edição dos Jogos Pan-Americanos. Pela categoria de duplas mistas, Ana e Marcus saíram com a medalha de prata. Na mesma competição, o Brasil também saiu com a medalha de ouro da categoria femininas, com a arqueira Ana Machado.

Por decisão do Comitê, Ana Caetano vai competir na vaga conquistada por Machado pela medalha feminina individual. Será sua primeira participação em Olimpíadas. Já Marcus compete nos Jogos Olímpicos pela terceira edição consecutiva. Na edição passada, em Tóquio, o maricaense chegou as oitavas de final e conquistou a melhor marca brasileira na modalidade na história da competição.



Os dois fazem parte do projeto esportivo "Maricá Cidade Olímpica", promovido pela Prefeitura do município. Eles disputam as medalhas na categoria entre 25 de julho e 4 de agosto, período em que ocorrem as competições na categoria, que acontecem no Hotel des Invalides, edifício histórico na capital francesa.