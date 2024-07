Seleção brasileira feminina de vôlei é convocada para jogos olímpicos

O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, anunciou, nesta quinta feira (4), a lista das 12 jogadoras convocadas para as Olímpiadas. Os jogos em Paris começam no dia 26 de julho e a primeira partida do Brasil na competição será no dia 29, contra o Quênia.

A lista é composta pelas ponteiras Ana Cristina, do Fenerbahçe da Turquia, Gabriela Guimarães, do Imoco Conegliano da Itália, Julia Bergmann, do Turk Hava da Turquia e Rosamaria, do Denso Airybees do Japão. As centrais Carol, do Scandicci da Itália, Diana, do Turk Hava e Thaísa, do Minas. As opostas são Tainara, do Shanghai Bright da China e Lorenne, do SESI Bauru. Na posição de levantadora estão Macris, do Praia Clube e Roberta, do Commercin Lodz da Polônia e, fechando a lista, a líbero Nyeme, do Minas.

A líbero Natinha, do Praia Clube, foi chamada como suplente para substituir alguma jogadora eventualmente lesionada.

Chamou atenção a não convocação da ponteira Pri Daroit, atual campeã da Superliga pelo Minas. Nas redes sociais, a jogadora fez uma publicação com a frase "dor de cabeça de tanto chorar", referindo-se sobre a decepção de ficar de fora da lista.

O Brasil estreia nas olimpíadas no dia 29 contra o Quênia. Depois, no dia 1º de agosto enfrenta o Japão e, no dia 4, a Polônia. Os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados dentre as três chaves avançam às quartas de final.

A seleção feminina ficou com a medalha de prata nos Jogos de Tóquio e ficou com o vice-campeonato no Mundial de 2022. Este ano, terminou invicta a primeira fase da Liga das Nações, mas acabou eliminada na semifinal pelo Japão.