Jogador turco é suspenso da Euro por comemorar gol fazendo gestos de grupo extremista

O zagueiro turco Merih Demiral foi suspenso pela Uefa, nesta quinta feira (4), e perderá dois jogos da Eurocopa. Na partida contra a seleção da Áustria o defensor marcou dois gols e comemorou um deles fazendo com as mãos um gesto do grupo extremista "Lobos Cinzentos", que atua na Turquia.

Qualquer mensagem de cunho político é proibido pela competição, seja vindo das arquibancadas por torcedores ou por jogadores. O gestual feito pelo jogador remete a um lobo, sinal do movimento 'Ulkucu', conhecido popularmente como os Lobos Cinzentos. Eles são considerados uma organização terrorista, ultranacionalista e neofacista com mais de 12 mil membros na Alemanha. A ideologia do grupo se baseia em 'ancestralidade e poder' e o lobo é um símbolo frequente usado em manifestações políticas da extrema-direita turca.

Após o jogo, o atleta reforçou a mensagem com uma foto uma suas redes sociais com a legenda: "Estou tremendamente orgulhoso de ser turco".

É bom lembrar que essa não é a primeira vez que isso acontece na Eurocopa. No último dia 19, Croácia e Albânia se enfrentaram num jogo que acabou empatado. Após o apito final, o atacante albanês Mirlind Daku cantou músicas nacionalistas contra sérvios e macedônicos. O jogador levou uma suspensão de dois jogos.

Outra sanção desta edição foi ao meia britânico Jude Bellingham, que fez um gesto obsceno botando as mãos em suas genitálias depois de marcar o gol de empate diante da Eslovênia, pelas oitavas de final. O jogador não foi suspenso, mas terá que pagar uma multa de 20 mil euros.