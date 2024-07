Tiago Leifert comenta desempenho de Vini Jr. e é alfinetado pelo atacante

O apresentador Tiago Leifert fez críticas sobre o desempenho de Vini Jr. na Seleção Brasileira após a vitória contra o Paraguai, na sexta-feira passada (28), o que desagradou o atleta e gerou brigas entre eles. Uma das observações feitas pelo jornalista do que não teria gostado durante o jogo foi que o atacante “estava muito mais preocupado em acertar um drible do que em dar uma assistência”. Por sua vez, o atleta não gostou da observação e alfinetou Tiago: “Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e a nossa seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele”.



Ainda defendendo seu ponto de vista, Tiago disse em uma live na última quinta-feira (4) que não conhece Vini Jr. pessoalmente, porém sempre torceu pelo atleta.

Leia também:

Zeu, condenado pelo assassinato de Tim Lopes, irá para prisão domiciliar

Policiais recuperam carro roubado em Niterói



"Acho que o Vinicius errou o alvo muito. Não vou nem ficar me justificando, está tudo gravado. Acabei de voltar de Londres, fui vê-lo ser campeão da Champions e acho que ele tem que ser o Bola de Ouro. Sou muito fã dele (...). Acho que ele não conhece meu trabalho, não me conhece. Eu também não conheço o Vinicius pessoalmente. Nunca viu as horas passadas defendendo ele em várias situações, inclusive ferozmente quando na Espanha decidiram que ele não podia dançar para comemorar gol".



Sem mudar de opinião, o jornalista continua os elogios ao jogador.

"Sou muito seu fã, acho você o melhor do mundo, mas também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais. Não retiro absolutamente nada do que eu falei da minha crítica. A imprensa inteira está ao seu favor, todo mundo te ama, idolatra, exalta. Depois que você tomou o (cartão) amarelo e foi suspenso, as críticas eram que a seleção precisava potencializar seu talento. Qualquer outro jogador no seu lugar… Se fosse Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Romário, se o cara tivesse tomando um amarelo com cinco minutos de jogo contra a Colômbia e estivesse suspenso do mata-mata, as críticas de ontem teriam sido muito violentas. E não foram, porque todo mundo te defende, todo mundo quer que você seja o craque da seleção brasileira. Então, sinceramente, não entendi isso aqui (mostra o post de Vini Jr.). Foi totalmente fora de propósito (...) Não estou pedindo desculpa nem recuando. Tenho total certeza do que eu falei e acho, inclusive, que se doeu, é porque é verdade", afirmou, e finalizou dizendo que não guardou rancor.

A história começou depois de Tiago comparar o desempenho de Vini Jr. na Seleção Brasileira com a atuação dentro de campo que ele apresenta no Real Madrid, clube que o jogador defende na Europa. "Esse não é mesmo o Vini do Real Madrid. Esse é o Vini recém-saído do Flamengo, um Vini que jogava para ele (...). Entendo que tenha sido importante, que ele precisava de um jogo assim para driblar, ir para cima, meter gol e se sentir bem, mas o Vini jogou para ele, não pela seleção brasileira", afirmou Tiago.

O próximo jogo da Seleção Brasileira será no sábado (6) contra o Uruguai, e o atacante Vini Jr. não entra em campo pois está suspenso após levar o segundo cartão amarelo na disputa contra a Colômbia. O Brasil e o Uruguai se enfrentam nas quartas de final da Copa América, e será transmitido às 22h.