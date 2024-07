Flamengo goleia o Galo e segue firme na liderança do Brasileiro

Carlinhos, que perdeu a mãe há duas semanas, marcou pela primeira vez com a camisa do Flamengo - Foto: Redes Sociais/Flamengo

O Flamengo deu uma verdadeira aula de futebol, na noite desta quarta-feira (3), contra o Atlético Mineiro, em Minas Gerais. Leve em campo, a equipe carioca venceu, por 4 a 2, e segue tranquilamente na liderança do Campeonato Brasileiro.

O confronto, cercado de expectativa por conta dos fortes elencos dos dois clubes, foi resolvido ainda no primeiro tempo. Logo aos 14 minutos, Bruno Henrique abriu o placar para o Rubro-Negro.

Mandando no jogo, a equipe carioca seguiu atacando e, depois de linda troca de passes, Carlinhos, aos 24, marcou o segundo gol flamenguista.

Atordoado em campo, o Galo não conseguia se organizar e via o adversário dominar as principais ações do jogo.

O segundo tempo chegou e pouca coisa mudou. Logo no início, Ayrton Lucas, aos 6, ampliou o placar.

Com 3 a 0 contra o Galo tentava se mandar lara o ataque, mas era pouco eficaz. Aos 12, o árbitro foi chamado pelo var e marcou pênalti para o Atlético após disputa de bola na área. Hulk cobrou e diminuiu o placar.

Quando tudo se encaminhava para uma possível reação dos donos da casa, Romulo fez falta forte e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso em sequência.

Com um a mais, o Flamengo não demorou a aproveitar e marcou o quarto gol com Bruno Henrique. Mesmo com a goleada construída, o Rubro-Negro seguiu atacando e perdeu muitas chances de gol.

No apagar das luzes, com o placar já definido, Hulk marcou mais uma vez, aos 45, dando números finais ao placar.

Com a vitória, o Flamengo volta a assumir a liderança isolada da competição, com 30 pontos. O Palmeiras, que ainda joga na rodada, pode ficar a um ponto do Flamengo em caso de vitória.