Paulo André comemora classificação para as Olimpíadas de Paris

O atleta e ex-BBB, Paulo André, utilizou as redes sociais, na última terça feira (2), para comemorar sua classificação para os jogos olímpicos que acontecem a partir do dia 26 de julho, em Paris, na França.

Em seus stories no Instagram, PA, como ficou conhecido no reality show, falou para seus seguidores que "saiu pela World Athletics, que é a Confederação Internacional de Atletismo, todos os atletas da modalidade do atletismo que conseguiram a classificação. Eu consegui a vaga dos 100m, graças a Deus, em primeiro lugar, com muito esforço da minha equipe, foi um ciclo olímpico muito conturbado".

O atleta ainda relembrou sua primeira olímpiadas, que aconteceu em 2021, e falou das dificuldades para conseguir a tão sonhada classificação: "O ciclo olímpico foi mais curto, a última Olimpíada foi em 2021, por conta da pandemia. Foram menos de três anos, e dentro deles, para quem me acompanhou, aconteceu muita coisa na minha vida. Mudou mesmo muita coisa e eu consegui voltar pelo ranking de pontos, não foi por índice"

Paulo André ainda tranquilizou seus seguidores em relação a lesão que sofreu na final do Troféu Brasil, campeonato brasileiro de Triathlon, realizado em Santos. "Eu tive uma lesão na posterior, e vocês acompanharam nos últimos stories que eu já voltei, estou nos processos de tratamento. Eu fiz uma exame de imagem para ver se constatava alguma lesão muito grave, e graças a Deus não constatou nada, não é algo que vai me tirar das olimpíadas".