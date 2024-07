Raphinha volta a ser titular do Brasil na partida contra a Colômbia

Depois de estrear como titular contra a Costa Rica e perder a vaga no time inicial contra o Paraguai, o atacante Raphinha, do Barcelona, vai ganhar nova chance para iniciar uma partida pela seleção brasileira, desta vez contra a Colômbia.

Apesar da boa atuação de Savinho contra os paraguaios, inclusive com gol marcado, o atacante do Girona vai voltar ao banco de reservas. Raphinha, que não foi bem contra a Costa Rica, volta ao time titular.

A mudança tem objetivo de intensificar o poder defensivo da seleção, devido o forte lado esquerdo do ataque Colombiano. Nos dois treinamentos após a vitória sobre o Paraguai, a comissão técnica focou em cuidados para proteger o setor e manter a liberdade de Vinicius Júnior pelo lado oposto.



Dessa forma, a seleção brasileira vai a campo hoje a noite com, Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell na defesa, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, no meio campo e Raphinha, Rodrygo e Vini Jr no trio de ataque.