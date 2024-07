Brasil empata com a Colômbia e vai encarar o Uruguai na próxima fase

A seleção brasileira empatou com a Colômbia, por 1 a 1, na noite desta terça-feira (2), e terminou a fase de grupos da Copa América na segunda posição. Agora, na fase seguinte, o Brasil vai encarar a forte seleção do Uruguai.

Em jogo equilibrado do início ao fim, o Brasil saiu na frente dos colombianos logo no início da partida. Em cobrança de falta, Raphinha, aos 12, abriu o placar.

A seleção colombiana passou a pressionar o Brasil e Muñoz, aos 47, conseguiu igualar o placar após receber bonito passe na ponta direita.

Após sofrer o empate, o Brasil ainda teve lance polêmico a seu favor. Vini Jr. foi derrubado na área, mas apesar das reclamações, o juiz mandou o jogo seguir.

O segundo tempo seguiu equilibrado, mas com mais chances para os colombianos. Entretanto, ninguém conseguiu marcar.

Com o empate, o Brasil ficou na segunda posição, com 5 pontos, e vai encarar o Uruguai na próxima fase. Já a Colômbia ficou com 7 pontos, na liderança, e pega o Panamá.

Além de não conseguir pegar o Panamá teoricamente mais fraco, o Brasil ainda perdeu seu grande jogador, Vini Jr. que levou o cartão amarelo e está suspenso.

Brasil e Uruguai se enfrentam no sábado, às 22h, pelas quartas de final, em Las Vegas.