Mano Menezes aceita oferta do Fluminense e encaminha acerto nesta segunda (1)

A diretoria do Fluminense está próxima de anunciar a contratação de Mano Menezes para a sequência da temporada. De acordo com o portal GE, ele aceitou a oferta do Tricolor nesta segunda-feira (01) e, após todas as burocracias serem resolvidas, será oficializado em breve.

Mano Menezes conversou com a diretoria tricolor e Fred, que já foi desafeto quando jogador, foi um dos entusiastas da contratação. Ele esteve com o técnico tanto na seleção quanto no Cruzeiro e conhece os métodos de trabalho.

Seu último projeto foi no Corinthians, quando, em 20 partidas, somou seis vitórias, cinco empates e nove derrotas, totalizando um aproveitamento de 38,3%. Foi demitido no começo de fevereiro.

Ao longo da carreira, o novo treinador do Flu dirigiu mais de 15 equipes e suas principais conquistas foram três Copas do Brasil (duas pelo Cruzeiro e uma pelo Corinthians), cinco Estaduais e dois Brasileiros da Série B.

Leia também:

Parabéns, Glorioso: Botafogo completa 130 anos nesta segunda (1)

Cristo Redentor e Maracanã recebem iluminação especial em julho