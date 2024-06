Botafogo acerta a contratação do meia-campista Thiago Almada

O Botafogo acertou a contratação do meio-campista argentino Thiago Almada, do Atlanta United. Em reunião no último sábado (29), John Textor selou o acordo com o clube norte-americano pela chegada do jogador.

A compra faz parte do projeto da Eagle Football, grupo do empresário, e a transferência prevê ida para o Lyon no futuro, ainda sem data definida. As informações são do jornalista Thiago Franklin.

Inicialmente, o meia não queria continuar atuando na América, mas foi convencido pelo projeto multiclubes do dono da SAF do Botafogo. John Textor chegou a pedir para que os botafoguenses mandassem mensagens para ele para ajudar no acordo.



O argentino se juntará ao clube carioca por alguns dias antes de defender a seleção de seu país nos Jogos Olímpicos, que serão disputados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

Nesta temporada, em 16 jogos com a camisa do Atlanta United, Thiago Almada fez seis gols e deu duas assistências. Em 2022, ele foi campeão do mundo com a Argentina.