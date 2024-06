Flamengo poderá contar com novo nome para o elenco

O Flamengo poderá contar com mais um nome para seu time, dessa vez, do meia Marcos Antônio, de 24 anos. O atleta pertence ao Lazio, mas está emprestado para o PAOK, da Grécia, porém o jogador não está mais inserido no planos do time, e pode ser negociado com o clube Rubro-Negro.

O acordo pode envolver um empréstimo de um ano, finalizando no primeiro semestre de 2025, mas também há a obrigação de adquirir o passe do jogador por 4 milhões de euros. A compra definitiva só se concretizará se o atleta alcançar as metas estipuladas pela diretoria do Flamengo. As informações foram divulgadas pelo jornal italiano “II Menssaggero”.

Quem é Marcos Antônio?



O jogador foi revelado pelas categorias de base do Atlhetico-PR, e depois comprado em 2018 pelo Estoril-POR. Também teve passagem de três anos pelo Shakhtar Donetsk. No ano de 2022, foi negociado pela Lazio, mas não conseguiu se adaptar ao futebol italiano, com isso foi emprestado ao PAOK, onde mostrou um bom serviço.

De acordo com analistas, Marcos pode atuar como primeiro ou segundo volante, pois possui dinamismo na saída de bola. Por isso, poderia ser substituto de Allan e Pulgar, que geralmente se revezam no setor.