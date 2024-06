Gabigol foi suspenso pelo Flamengo do jogo contra o Cruzeiro

Por uma decisão do Flamengo, o atacante Gabigol foi cortado do jogo contra o Cruzeiro, no próximo domingo (30), às 18h30. A disputa vai acontecer no Rio de Janeiro pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



Segundo apuração do Itatiaia, o afastamento do atleta não é definitivo. No primeiro momento, o corte é válido apenas nesta partida. O jornalista Mauro Cezar foi o responsável por trazer essa informação ao público.

O contrato de Gabigol é válido até o final deste ano, mas o atacante não aceitou a proposta feita pelo clube de estender o vínculo por mais um ano. Dessa forma, o jogador tem liberdade de assinar pré-contrato com outros times a partir da segunda-feira (1°).



Júnior Pedroso, disse que o Flamengo não tem intenção de lutar pela permanência do atleta, na entrevista ao Sportv, na sexta-feira (28).

“Nunca imaginamos que o Flamengo ia propor um ano de contrato. Gabriel estranhou e na hora negou. Discutimos o tema e resolvemos daqui para frente começar a trabalhar a saída dele do Flamengo. Está claro que o clube não tem interesse em seguir no clube”,afirmou.

Por ironia do destino ou não, o Cruezeiro, revial do Rubro-Negro neste jogo, é um dos clubes que têm inteção de contratar Gabriel. Além dele, o Corinthians e o Palmeiras também são fortes candidatos para a contratação, pois já demonstraram interesse em assinar um contrato com o atacante.

“Entendendo que o movimento com o Flamengo não está evoluindo, os gestores (de outros clubes) ligam para entenderem a situação e se colocarem à disposição do negócio. Como estávamos em um ciclo fechado de negociação com o Flamengo, não avançamos nenhuma situação, mas é óbvio que, informalmente, houverem contatos. Agora, vamos retomar esses contatos e entender nossos movimentos”, comentou o empresário.

Durante os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, Gabigol só entrou em campo cinco vezes defendendo a camisa do Flamengo. Caso realmente aconteça a troca de clubes, ele poderá atuar ainda nesta edição por outro clube. A jornada do rapaz no Rubro-Negro começou em 2019, atuou em 284 jogos pelo time, tendo 156 gols e 43 assistências.