Gabigol deve deixar o Flamengo em breve, diz empresário

Júnior Pedroso, empresário de Gabigol, negocia saída de atacante do Flamengo já no meio deste ano - Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Júnior Pedroso, empresário de Gabigol, negocia saída de atacante do Flamengo já no meio deste ano - Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Nessa sexta-feira (28), o empresário de Gabigol, Júnior Pedroso, afirmou em entrevista que seu cliente está saindo do Flamengo. É a primeira vez que que o agente do atacante do Flamengo afirma que ele e seus sócios trabalham para encontrar um novo clube para um dos ídolos da história rubro-negra.

Pedroso externou a insatisfação com o fato de a negociação ter sido tratada de forma pública pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, nos últimos meses: "Geralmente essas questões não são tão públicas, são questões de caráter privado, uma negociação envolvendo extensão de contrato. No caso do Gabriel, estamos falando de um atleta muito importante para o Flamengo, talvez o jogador mais importante do ciclo Landim. Foi uma discussão de renovação que durou um ano e três meses de conversas com o Flamengo, algumas reuniões no Rio de Janeiro para discutir essa extensão que passaria a valer a partir de 1º de janeiro de 2024."

O empresário afirma que foram 10 reuniões presidenciais com o Flamengo de março de 2022 a outubro de 2023, todas envolvendo Marcos Braz e Bruno Spindel, vice e diretor executivo de futebol, respectivamente. Pedroso afirma que o acordo pela renovação de 5 anos foi selado em outubro de 2023, com direito a cumprimentos por parte do clube.

Leia também:

➤ Anitta se destaca na disputa de samba-enredo da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2025

➤ Preso o ex-CEO das Lojas Americanas em Madri, Espanha

Júnior Pedroso garantiu que o ídolo rubro-negro está muito incomodado após todo o processo de renovação ter terminado de forma frustrante e afirmou que seu objetivo é definir em breve o próximo clube de Gabigol: "Do nosso lado, não gostamos de externar coisas particulares. Mas, devido a tudo que tem sido publicado pelo lado do Flamengo, o Gabriel está muito incomodado com o que está saindo, porque acaba interferindo na relação dele com o torcedor. Isso eu acho que nunca vai acabar, o ciclo dele foi muito vitorioso no Flamengo. Infelizmente a gente gostaria que o desfecho fosse diferente, mas a gente tem que entender que do lado do clube há uma gestão por trás. Espero podermos falar em breve do próximo clube do Gabriel."



O empresário considera a possibilidade de saída imediata de Gabigol do Flamengo. O contrato atual é válido até dezembro deste ano, mas o empresário trabalha com a hipótese de o jogador encontrar novo clube já na janela de meio de ano, que abre no dia 10 de julho.

Gabigol vem sendo ventilado no Palmeiras, e Pedroso falou sobre o caso: "A gente tem lido muito mais coisas do que presenciado. A gente sabe que o Palmeiras gosta dele, já teve discussões anteriores lá atrás, mas o Palmeiras não fez uma nova abordagem em relação a discutir a transferência agora. Gabriel fica livre em dezembro de 2024. A partir de 1º de julho, ele pode assinar pré-acordo em que sai livre e pode assinar com qualquer clube do mundo. Até em prol desse respeito que temos com o Flamengo, de não conversar com outros clubes até julho, imagino que se abre um novo ciclo a partir de 1º de julho para a gente resolver o futuro do Gabriel. O futuro do Gabriel não vai se resolver em dezembro."

O atacante também foi especulado no Cruzeiro. O agente não negou e também comentou que outros clubes entraram em contato com ele: "Existem ciclos de momentos em que às vezes os clubes entendendo que o movimento com o Flamengo não está evoluindo, os gestores ligam para entender a situação e para se colocarem à disposição. Como a gente estava num ciclo fechado de negociação com os outros clubes, até julho a gente não avançou em nenhuma negociação, mas é óbvio que informalmente houve alguns contatos de alguns clubes, sim. E agora vamos retomar todos esses contatos e entender os nossos próximos movimentos."