Atleta gonçalense conquista medalha de ouro no Campeonato Brasileiro Kids de Jiu-jitsu

A atleta Geovanna Black, de 13 anos, moradora do bairro Vila Lage, em São Gonçalo, conquistou, no último sábado (22), a medalha de ouro Campeonato Brasileiro Kids da Confederação Brasileira de Jiu-jitsu (CBJJ), realizado pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu.

Atual campeã brasileira, Geovanna Black, @geovanna.oliveira_bjj, também faz parte do Projeto Spartanos, localizado na Covanca, e já conquistou diversos campeonatos, como: Kids em Curitiba; Kids em Florianópolis; 2x campeã Rei do Rio; 2x campeã da Copa Cabelinho e 2x campeã sul americana. Além disso, a atleta ficou com a medalha de prata no Campeonato Brasileiro do ano passado.

"Desde o ano passado eu venho trabalhando duro, treinando muito para conseguir conquistar o título de campeã brasileira. Quando entrei naquele tatame e senti aquela energia eu pensei ‘ouro esse ano é meu’. Lutei com garra e coração e foi uma explosão de energia, eu só sabia chorar e agradecer a Deus por ter me ajudado até aqui. Uma felicidade que não cabe no peito e um sentimento de orgulho por ter conseguido. Me lesionei várias vezes e tentei conciliar com estudos, e a recompensa veio. Felicidade e orgulho é o que sinto por ser campeã brasileira", disse Geovanna Black, campeã brasileira de Jiu-jitsu.



Próximos passos

Após conquistar o Campeonato Brasileiro, o sonho da atleta agora é participar do Campeonato Europeu Kids, que será realizado pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) nos dias 26 e 27 de outubro em Lisboa, Portugal. Para isso, a família de Geovanna Black abriu uma vaquinha online para arrecadar o valor necessário para custear a ida da atleta.

"Minha expectativa é conseguir viajar pra lutar o europeu kids e o Pan kids. Ambos os campeonatos são fora do Brasil", explicou a atleta gonçalense.

Para contribuir com o sonho de Geovanna Black, basta acessar o link da vaquinha. O pix para doações é o: 4910925@vakinha.com.br.