Fluminense demite o técnico Fernando Diniz

O Fluminense anunciou, na tarde desta terça (24), a demissão do treinador Fernando Diniz. A derrota para o Flamengo no domingo (23) foi a última partida do comandante a frente do Tricolor.

A saída do treinador, que já era pedida por grande parte da torcida, já estava desenhada desde a noite de domingo quando, após a derrota no clássico, a diretoria se reuniu por mais de 2h no Maracanã. Já na manhã de hoje, em nova reunião, ficou decidida a saída de Diniz.

Inicialmente, Marcão ficará como treinador interino e vai comandar o time no jogo contra o Vitória, na quinta-feira (27), no Maracanã.

Em sua segunda passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz conquistou um Campeonato Carioca, a Taça Libertadores da América e a Recopa Sulamericana. Ele levou o Tricolor ainda ao vice campeonato mundial, perdendo para o Manchester City, de Guardiola.