Vasco acerta as contratações de Souza e Alex Teixeira

Nesta segunda-feira (24), o Vasco deu um importante passo para o retorno do meia Philippe Coutinho ao clube. A equipe cruzmaltina atendeu um dos desejos de Coutinho, de 32 anos, para que retornasse ao time que foi revelado e acertou as contratações de Alex Teixeira e Souza.

O volante Souza agora negocia sua rescisão de contrato com o Istambul Basaksehir, da Turquia, O atleta receberá um salário entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. O meia-atacante Alex Teixeira receberá algo próximo com o que recebia na sua segunda passagem pelo Gigante da Colina, entre 2022 e 2023.

Souza, na atual temporada, fez 13 jogos pelo clube turco. Alex ainda não defendeu nenhum clube desde que deixou o próprio Vasco, em dezembro de 2023. Ambos são amigos pessoais de Coutinho e nos últimos dias foram vistos treinando juntos em uma academia.

Com a chegada dos dois reforços, o Vasco atendeu todas as exigências de Phlippe Coutinho para retornar a São Januário. Agora as conversas são para decidir o tempo de contrato do meia. A princípio, a expectativa é que as conversas sejam finalizadas até a sexta-feira (28).