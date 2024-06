Mulher Jaca sofre AVC aos 38 anos

A bailarina e influenciadora Dayane Cristina, conhecida como Mulher Jaca, revelou em seus Stories na madrugada de quinta-feira (20) ter sofrido um AVC aos 38 anos. A notícia pegou os fãs de surpresa e gerou grande comoção nas redes sociais.

Ela ainda se encontra internada e se recupera gradativamente. A influenciadora relatou ter se sentido muito estressada e sobrecarregada com o trabalho nos últimos tempos.

Leia também:



Prefeitura de Niterói amplia público-alvo para campanha de vacinação contra a Covid-19

35ª Bauernfest começa nesta sexta-feira no Palácio de Cristal

"Nós só nos damos valor quando estamos aqui. Nem sei como dar essa notícia pra vocês: sempre estressada, querendo ganhar o mundo, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Pois é, meu povo. Tive um AVC com 38 anos", contou.



Ela tem compartilhado seus dias no hospital com os seguidores | Foto: Divulgação

Ela lamentou sua situação. "A vida é uma merd*. A gente trabalha tanto, tanto, tanto para conquistar as coisas e, quando conquista, não tem saúde. Ainda me falta ar no cérebro. As mãos, muito dormentes, ainda não voltaram, e tenho que fazer fisioterapia agora. Meu lado esquerdo parou completamente, até a perna. "Acordei hoje pensando que fosse domingo - ou seja, estou sedada desde domingo", revelou.



Dayane foi dançarina de MC Créu e deixou a carreira ao se casar e mudar para Miami, onde ainda reside.

Mulher Jaca ainda não divulgou mais detalhes sobre o seu estado de saúde ou previsão de alta. O AVC é uma doença vascular cerebral que pode causar sérios danos ao cérebro e até mesmo a morte.