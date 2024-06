Álvaro Pacheco revela não temer demissão do Vasco

Álvaro Pacheco, treinador do Vasco, revelou não temer a demissão do cargo após um começo ruim do time. Segundo o Lance, quando perguntado sobre os rumores de um suposto retorno do ex-técnico Ramón Díaz, o treinador disse que está focado no trabalho diário.

Outro ponto abordado durante a entrevista foi a insatisfação dos torcedores com o desempenho dos jogos.

“Os torcedores têm sempre razão. Eles têm muita paixão. Um orgulho que eles têm pelo clube, pelo que o Vasco foi e pelo que querem. Tenho que trabalhar de forma séria, apaixonada. E ajudar o Vasco a atingir suas metas. No futebol, as coisas não acontecem de um momento para o outro. Vai ser passo a passo”, comentou.

O Vasco ainda não conseguiu ganhar nenhuma das três partidas que disputou, tendo como resultado apenas duas derrotas e um empate. Com essa situação, o time se aproxima da zona de rebaixamento e luta para não ter outro fim de temporada triste, que desagrade aos torcedores.