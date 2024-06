Nave educativa de Enel leva atividades para alunos de Niterói

Esta semana, alunos de unidades da rede pública de ensino de Niterói receberão a visita da Nave Educacional Enel, um ônibus adaptado com recursos audiovisuais, jogos lúdicos e educacionais com telas touch e tecnologia de realidade virtual 3D. Nesta segunda-feira (17), as atividades acontecem na Escola Municipal Marcos Waldemar, em Itaipu, das 13h às 17h. Na quinta-feira (20), será a vez da Escola Municipal Alberto Torres, no Centro, receber a Nave Enel. A agenda será encerrada na sexta-feira (21), com a visita da Enel à Escola Municipal Anísio Teixeira, em São Domingos, das 7h às 12h.

A Nave Educacional da Enel tem o objetivo de consolidar o aprendizado da sala de aula com uma ferramenta atrativa e interativa para os jovens e professores, e já esteve em diversas escolas pelo país. Com conteúdo focado em reciclagem, uso responsável e consciente de recursos naturais e eficiência energética, a instalação busca promover a mudança de hábitos de consumo de energia.

Sobre a Enel Distribuição Rio



A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.