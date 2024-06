Jogando sem Romário, América é derrotado pelo Araruama

O sábado (15) foi para torcedor do América esquecer. Jogando no Estádio Giluite Coutinho, o cluibe carioca foi derrotado pelo Araruama pela Série A-2 Estadual de Futebol do RJ. O 'Baixinho' Romário, além de mais uma vez, não ter entrado em campo, acabou levando cartão amarelo por reclamação.

A derrota custou a invencibilidade e a liderança da competição para o América.O America ficou com um a menos em campo desde os 30 minutos da primeira etapa, quando JV foi expulso por levar o segundo cartão amarelo, por falta no meio do campo. Mesmo assim, o rubro teve as melhores chances do jogo e pressionou até os minutos finais. André, artilheiro da competição, com cinco gols, e Romarinho, filho do ídolo, foram titulares, mas não balançaram as redes.

Porém, o Araruama definiu sua vida quando Washington apareceu sozinho em uma jogada na marca do pênalti, e marcou de canhota. Além disso, teve algumas outras finalizações para conseguir uma vitória maior.

Rompario, que é também presidente do América, deu coletiva bastante irritado com o resultado final do jogo. "Tem derrotas que fazem muito bem. Eu espero e acredito que essa tenha sido uma delas. Uma lição para que os jogadores entendam. Não é pelo fato de ser o primeiro lugar ou o America, que os adversários vão afrouxar. Segunda divisão não tem que jogar bonito, tem que correr, se dedicar. A minha diretoria vai continuar fazendo tudo para eles, mas têm que mudar um pouco a chave", enfatizou.



Na próxima rodada, o América, agora vice-líder, com dez pontos, jogo com o líder Duque de Caxias, que tem onze, num duelo direto no topo da tabela.