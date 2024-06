Dorival Júnior explica mudanças na seleção no jogo contra o México

Dorival Júnior, técnico do Brasil, esclareceu as alterações que fez na equipe durante o jogo amistoso do último sábado (08) contra o México no Texas, EUA, onde o Brasil venceu por 3 a 2. A escalação do início do jogo foi bem diferente das disputas anteriores. Os craques, Vini Jr, Paquetá, Bruno Guimarães e João Gomes, começaram no banco. Já Rodrygo e Danilo não entraram em campo. A escalação foi bem diferente das disputas anteriores.

"Acredito que era o primeiro momento e talvez o único momento em que poderíamos ter uma observação um pouco maior de todo o elenco. Acredito que nós tenhamos tido a atitude correta. Tomamos uma decisão importante, dando uma oportunidade a muitos jogadores. Ficamos satisfeitos com aquilo que vimos ao longo de 90 minutos", explicou o técnico.

Durante a coletiva de imprensa, foi destacado Endrick, um dos jogadores mais jovens da seleção brasileira. O atleta entrou em ação na etapa complementar e nos minutos de acréscimo, marcando o gol que garantiu a vitória do Brasil. Com esse gol, Endrick se torna o jogador que marcou três vezes seguidas pela seleção brasileira com menos de 18 anos, juntando-se ao Rei do Futebol, Pelé.

"É um fator importante, passando confiança ao atleta. Devemos ter calma e paciência, sem comparações com outros nomes. Ele precisa se destacar por si próprio, buscar seu espaço, e é isso que vem acontecendo. Com calma, teremos muito cuidado com esse garoto", pediu Dorival.

"Muita coisa está acontecendo em sua vida em tão pouco tempo. O importante é que ele não perca a essência. Está se mantendo como o via quando iniciou no Palmeiras. Isso é um fator importante e que chama atenção. Ao mesmo tempo, engrandece o que ele vem realizando e as conquistas que já teve em tão pouco tempo de carreira", comentou.

O próximo jogo da Seleção Brasileira será o último amistoso, na quarta-feira (12), às 20h (horário de Brasília), contra os Estados Unidos no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. A seleção estreia na Copa América contra a Costa Rica no dia 24 de junho.