Gabigol permanece com futuro incerto no futebol

Essa etapa da carreira do Gabriel Barbosa, Gabigol, é a mais incerta desde 2019 quando chegou ao Flamengo.

Na última quarta-feira (05), o atacante viajou para a Suíça, onde iria se defender da acusação feita Associação Brasileira de Controle de Dopagem e encerrar esse episódio que pode afastá-lo dos gramados por pelo menos mais de 10 meses.

Porém, por questões burocráticas, o julgamento foi adiado e foi remarcado para ocorrer durante o segundo semestre de 2024.



O adiamento atrapalhou em novas conversas sobre a renovação de contrato com o Flamengo, que tem contrato válido até dezembro deste ano. Além disso, propostas de outros clubes interessados na compra do jogador, também estão fora de questão.

O futuro incerto do atacante, está sendo aproveitado por clubes rivais como, Corinthians e Cruzeiro, pois estão se reforçando para deixar o Gabigol em um cenário de segundo plano ou até mesmo tendo a sua contratação descartada.

Um exemplo dessa movimentação é a finalização de contrato por parte do Cruzeiro, com Kaio Jorge, ex-Santos e atualmente joga na Juventus da Itália.

O Corinthians planejava adquirir o passe do jogador, porém com a carreira incerta, o clube pode rever as intenções e escolher outras opções disponíveis no mercado.

Toda essa situação também não é confortável para a permanência do atleta dentro do Ninho do Urubu, uma vez que, sem procura por outros times, Gabigol fica sem argumentos para tentar melhorar seu contrato com o time.

Por sua vez, o Flamengo mantém a decisão de aguardar a sentença do julgamento e também é esperada uma mudança dentro e fora do campo, para que exista a possibilidade se negociação de uma nova extensão contratual com Gabriel Barbosa.

De acordo com informações coletadas pelo jornal O Dia, o conselho de futebol do clube não quer a renovação do contrato com o atacante, mas que o vice-presidente, Marcos Braz, está tentando reverter a opinião do conselho e pede que o atacante permaneça no Flamengo por mais 3 temporadas.