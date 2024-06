Angélica comenta sobre saída da Rede Globo

A apresentadora e cantora Angélica, que trabalhou na Rede Globo por cerca de 20 anos, teve sua despedida iniciada em 2020. A estrela comentou em entrevista ao podcast WOW Cast sobre o vínculo e o desgaste com o canal.

"Eu não cheguei e falei: 'Não quero mais, vou sair da TV Globo'. Foi uma construção, desgaste, igual relacionamento", disse Angélica, ressaltando o profissionalismo e o respeito mútuo durante o processo.

A cantora ainda comentou que quando apresentou o programa 'Simples Assim', já não havia mais contrato de exclusividade com a emissora, ”Já tinha saído há mais de um ano da Globo e as pessoas não sabiam, porque quando eu fiz o ‘Simples Assim’, já estava sem contrato, era por obra, a gente decidiu assim”, relatou.

"É estranho porque eu estava muito acostumada e é muito ruim você estar acostumado também, porque fica numa zona de conforto, que de conforto não tem nada, porque você está ali sem evoluir, você vai emburrecendo em algumas coisas, fica parado”, afirmou a apresentadora.

Mas como nem tudo está perdido, Angélica revelou que encontrou novos projetos e horizontes na carreira e no pessoal, para se aprofundar nesse momento.

“Estava me sentindo desenergizada porque não estava feliz. Quando comecei a ver que eu podia produzir um programa que eu queria fazer, me voltar para algo que eu gosto, trazer isso para o público, trocar sobre isso, e isso me fazer brilhar de novo, é uma sensação muito boa”, encerrou a apresentadora.