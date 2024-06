Aberta 4ª edição da Feira das Profissões de Maricá

A Prefeitura de Maricá abriu nesta quinta-feira (06/06) a 4ª edição da Feira das Profissões, montada no espaço de eventos ao lado do aeroporto municipal, em Araçatiba. Ao todo, são 35 palestras sobre mercado de trabalho e novas tendências, além da oferta de 160 vagas de empregos distribuídas em 20 empresas cadastradas no evento. A feira reúne até sábado (08), das 14h às 20h, estandes de empresas públicas e privadas e é uma excelente oportunidade para busca do primeiro emprego e para recolocação no mercado de trabalho.

Representando o prefeito Fabiano Horta, o secretário de Governo, Gabriel Guimarães, destacou os investimentos da gestão municipal no ensino técnico e superior com o Passaporte Universitário, em programas de qualificação profissional e em parcerias com empresas para ofertas de empregos para melhorar a qualidade de vida dos moradores.

“Uma cidade que se desenvolve é aquela que investe nos seus cidadãos, colocando-os dentro da universidade para aprender a gerar conhecimento, para aprender a se qualificar, para poder empreender de forma inovadora no mercado de trabalho. É fundamental esses investimentos para que essas pessoas tenham bons empregos para que vivam cada vez melhor”, destacou o novo secretário de Governo.



Alessandro Coutinho, titular da Secretaria de Trabalho, disse que a feira surgiu com a ideia de ter um espaço com oportunidades para o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho, reunindo empresas da cidade e especialistas para falar sobre as novidades do mercado.

“Hoje estamos na quarta edição e no primeiro dia já temos 100 fichas preenchidas para oportunidades, entregas de currículos e estamos com uma rede de supermercado fazendo entrevistas com candidatos e hoje vai sair gente daqui empregada. Isso é muito satisfatório para a gente. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem a feira”, afirmou Alessandro.

Também participaram da cerimônia de abertura o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Hamilton Lacerda; o presidente do Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR), Romário Galvão; o secretário de Ciência, Tecnologia e Formação, Victor Silveira; e a primeira-dama Rosana Horta.

Balcão de empregos

No estande da Secretaria de Trabalho, são ofertadas 160 vagas no balcão de empregos. Dentre as oportunidades estão motoboy, porteiro, professor de musculação, vendedora, instalador de esquadrias, consultor comercial, pintor, auxiliar de escritório, motorista carteira D e E, ajudante de caminhão, recepcionista, repositor, açougueiro, entre outras. No local, também são feitas inscrições para cursos de qualificação profissional do Qualifica Maricá, programa da Secretaria de Trabalho com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM).

A feira é uma oportunidade de conhecer as tendências do mercado e os participantes poderão descobrir vocações que possam aperfeiçoar seus currículos. Estão confirmadas palestras de qualidade de vida no trabalho, profissão farmacêutica no século XXI e um panorama sobre a fonoaudiologia no Brasil.

O evento também reúne estandes de universidades, empresas de construção civil, livros, cursos de idiomas, de guias de turismo de Maricá e das autarquias da prefeitura – Codemar, Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), Empresa Pública de Transportes (EPT), IDR e Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM).



A programação completa está disponível no site: feiradasprofissoesmarica.com.br e também pode ser acompanhada pelo Instagram (@feiradasprofissoes.marica). O evento é realizado pela Secretaria de Trabalho em parceira com a Secretaria de Promoções e Projetos Especiais, Codemar, ICTIM e IDR.

Ela Protegida

No estande da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos da Mulheres, os visitantes, em especial às mulheres, podem esclarecer dúvidas sobre o aplicativo “Ela protegida”, uma inovação para a gestão pública na proteção de mulheres em situação de violência nas cidades.

A plataforma digital foi desenvolvida pela Codemar e garante que denúncias de violência doméstica e extrafamiliar, como no trabalho ou transporte público, sejam feitas de forma discretas por vítimas e testemunhas, além de permitir a eficiência na gestão integrada dos atendimentos e encaminhamentos para os órgãos e equipamentos da rede de enfrentamentos.

Serviço



4ª edição da Feira das Profissões de Maricá

Data: 06 a 08/06

Horário: 14h às 20h

Local: Rua Jovino Duarte de Oliveira, Araçatiba (espaço de eventos ao lado do aeroporto municipal)