Atleta de São Gonçalo leva bronze em campeonato europeu de jiu-jítsu

O “Auxílio ao Atleta Gonçalense”, benefício concedido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, segue rendendo frutos. O jiujiteiro André Pantera, de 45 anos, morador do Colubandê, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Europeu de Master da IBJJF, da Federação Internacional de Jiu-Jitsu, realizado em Barcelona, em meados de maio.

“Pela primeira vez, os atletas gonçalenses estão tendo a oportunidade de participar de competições internacionais com a ajuda do poder público. Nunca houve essa ajuda, uma reivindicação que tanto pedimos. Hoje, temos a oportunidade de levar o nome da nossa cidade para todos os cantos do mundo. E, posso garantir, que além das medalhas, voltamos com mais cultura e conhecimento”, destacou o atleta, que treina na equipe Arion Team Jiu-Jitsu de São Gonçalo.

Na competição em Barcelona, Andre Pantera conseguiu ficar em terceiro lugar na categoria faixa preta Master 4 super pesado. “Foi um campeonato muito difícil com os melhores da Europa e consegui esse pódio após quatro lutas”, disse o atleta.

O programa “Auxílio ao Atleta Gonçalense” foi criado a partir da Lei nº 1.379, de 9 de setembro de 2022, com o objetivo de incentivar a participação de atletas da cidade em grandes competições esportivas. Dezenas de atletas já foram beneficiados.

“O governo do Capitão Nelson sempre prezou pelo incentivo aos atletas da nossa cidade, pois sabemos que sempre fomos celeiro de grandes talentos. A história mostra isso, temos esportistas em destaque em diversas modalidades. Já conseguimos levar dezenas de atletas para competições dentro e fora do Brasil e nosso objetivo é seguir auxiliando ainda mais gonçalenses”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade Busquet.

Podem participar do “Auxílio ao Atleta Gonçalense” esportistas de alto rendimento de todas as modalidades esportivas, filiados à Confederação, Comitê Olímpico e Paraolímpico Brasileiro, Federação e Associação no município de São Gonçalo. O auxílio é destinado à participação do atleta gonçalense, a partir de 8 anos, em competições esportivas nacionais e internacionais.

A regulamentação do programa pode ser conferida através do link https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2023_07_26.pdf