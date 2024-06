Thiago Silva recebe homenagem antes mesmo de reestreia, após acerto com Fluminense

Em 2008, a torcida do Fluminense viu pela última vez um de seus ídolos subir aos gramados. E, em 2024, terá a chance de vê-lo novamente. Thiago Silva, o "Monstro" da zaga, retorna ao clube que o revelou após 15 temporadas na Europa e, antes mesmo de sua reestreia, já recebeu até uma homenagem especial.

O jogador iniciou sua carreira na base do Fluminense entre 1997 e 2002, e defendeu profissionalmente o clube entre 2006 e 2008, passou o restante de sua carreira atuando por Milan (2009 a 2012), Paris Saint Germain (2012 a 2019) e Chelsea (2020 a 2024). De volta ao Brasil, sua torcida poderá "brindar" seu retorno de uma forma especial.



Isso porque o clube, em parceria com a empresa "Só Ídolos", especializada na confecção de materiais especiais para jogadores, criou um copo comemorativo para o jogador, que será lançado nesta sexta-feira (07), no evento que marca o retorno de Thiago Silva ao Tricolor. O item contém as inscrições "Cria de Xerém" e "The Monster is Back" (o Monstro está de volta), em alusão à sua formação no Fluminense e o apelido que conquistou durante a carreira.

Leia também:

▸ "Taxa das blusinhas" é aprovada no senado

▸ Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 100 milhões!

- O Thiago Silva é um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, por tudo que fez no país e fora dele. Não é fácil se manter no auge por tantos anos como ele vem fazendo, e seu retorno é motivo de alegria para o esporte no país. Nada mais justo do que celebrar, ou 'brindar' isso, com um copo especial - brincou a fundadora da empresa, Talita Chalhub.



A apresentação do zagueiro à torcida Tricolor está marcada para essa sexta-feira no Estádio do Maracanã, e mais de 51 mil ingressos já foram vendidos. O copo será vendido por R$ 25,00 no evento e, depois, também será comercializado nas lojas oficiais do clube.